Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük usta Orhan Gencebay, TGRT Haber’de Erol Köse ile Sevda Türküsev’in birlikte sundukları ‘Bilmedikleriniz’ programının canlı yayın konuğu oldu. Usta sanatçı, telif haklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken sanatçıların "konserler de açılsın" sözlerine cevap da verdi.

HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYELİM

“Her şeyi devletten beklemeyelim, illa pandemide konsere gerek yok, meslek birlikleri iyi çalışıp telif yeterli toplasa konserlere gerek kalmaz, devlet hibesine de gerek kalmaz, refah içinde yaşar sektör, toplanması gerekenin ellide bir oranı toplanıyor, yasal mevzuat da yeterli kimse bahane aramasın, yasa güncellenir o ayrı konu“

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu: Hastaneye kaldırıldı Usta sanatçı Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı sırada düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Maçka Parkı'nda kuralları hiçe sayan konser Beşiktaş Maçka Parkı'nda Redd isimli müzik grubu koronavirüsü hiçe sayarak konser verdi.