Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Necla Nazır ile şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan iki sene önce boşandı. Ayrılan müzisyen çift nafaka yüzünden davalık oldu. Şafak, çocuğu için ödediği bin dolarlık (8 bin 600 TL) nafakanın azalması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Bugün görülen duruşmada, Şafak’ın avukatı Bahar Şevin Özkaya ile davalı Tuğçe Tayfur’un avukatı İsmail Demirci hazır bulundu. Şafak’ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Tayfur’un avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme heyeti davayı kabul etti. Ardından karar açıklandı. Heyet, Şafak’ın çocuğu için ödediği nafakanın 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. Mahkeme, Taner Şafak’ın iştirak nafakasına ek olarak ödemeye başlayacağı 500 doların (4 bin 300 TL) kaldırılması talebini ise reddetti.

Ferdi Tayfur’a yeğeninden suçlama: “O beste bana ait” Ferdi Tayfur'un yeğeni Aydoğan Tayfur, önceki gün Uçankuş TV'nin canlı yayınına konuk oldu.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a oğlundan böbrek nakli yapıldı Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, Antalya'da böbrek nakli oldu. 75 yaşındaki sanatçı, oğlunun böbreğiyle ikinci hayatına başladı.