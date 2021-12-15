Türkiye Gazetesi

Masumlar Apartmanı'nda beklenen düğün gerçekleşti ve sonunda Gülben ile Esat nikah masasına oturdu. 'Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde; Gülben ve Esat’ın düğününde, Gülben’in sürpriziyle beraber Esat’ın nikah şahidi olarak Selami Şahin’i getirmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

ÜNLÜ SANATÇI SEVİLEN ŞARKISINI SESLENDİRDİ



Dizide Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ve Selami Şahin, sette hatıra fotoğrafı çektirdi.



Selami Şahin, düğünde en sevilen şarkılarından biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi. Ünlü sanatçının rol aldığı sahne çok beğenildi ve o anlar sosyal medyada da gündem oldu. Şahin daha sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak "Beni ağırladıkları ve siz değerli izleyicilerle buluşturduğu için Masumlar Apartmanı ailesine çok teşekkür ederim" yazdı.



Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi ünlü oyuncuların rol aldığı 'Masumlar Apartmanı', her salı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

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