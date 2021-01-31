Usta sanatçı Sezen Aksu, başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı diziye özel şarkı besteleyip seslendirdi. Aksu’nun 'Affet' isimli yeni şarkısı Naci ve Safiye karakterlerinin geçmiş günlerine döneceği sahnelerde izleyiciyle buluşacak.
Masumlar Apartmanı’na Sezen Aksu damga vuracak
31.01.2021 - 12:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1'de yayınlanan fenomen dizi 'Masumlar Apartmanı'nın 2 Şubat Salı akşamı yayınlanacak bölümünde izleyiciyi bir sürpriz bekliyor.
Etiketler : Masumlar Apartmanı,Sezen Aksu,
764089 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/764089.aspx
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