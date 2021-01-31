Usta sanatçı Sezen Aksu, başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı diziye özel şarkı besteleyip seslendirdi. Aksu’nun 'Affet' isimli yeni şarkısı Naci ve Safiye karakterlerinin geçmiş günlerine döneceği sahnelerde izleyiciyle buluşacak.