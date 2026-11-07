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Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı

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Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
Başlık ResmiFiliz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle tanınan Filiz Taçbaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Pazar Gezmesi programına konuk oldu. Foça'daki evinde Asiye Acar'ı ağırlayan oyuncu, geçirdiği sağlık sorununu ilk kez anlattı. Beyninde tümör tespit edildiğini açıklayan Taçbaş, yaklaşık 6,5 ay önce ameliyat masasına yattığını ve operasyonun ardından hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, tedavi sürecinde dış görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara da tepki gösterdi.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Filiz Taçbaş, bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde üstlendiği Behiye karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Daha sonra Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu karakterini canlandıran oyuncu, uzun süredir televizyon projelerinde yer almıyordu.

Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
Başlık ResmiFiliz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı

Kanal D'nin Pazar Gezmesi programında Asiye Acar'ın konuğu olan Taçbaş, Foça'daki yaşamından ve günlük uğraşlarından bahsederken geçirdiği zorlu sağlık sürecine ilişkin bilinmeyenleri de paylaştı. Yapılan kontroller sırasında beyninde tümör belirlendiğini söyleyen oyuncu, bu gelişmenin ardından ameliyat olduğunu ifade etti.

AMELİYAT SONRASI HAFIZA KAYBI YAŞADI

Yaklaşık altı buçuk ay önce operasyon geçirdiğini belirten Taçbaş, ameliyatın ardından hafızasıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Bir dönem en yakınındaki insanları dahi hatırlamakta güçlük çektiğini söyleyen oyuncu, o süreçte kendisine dair aklında kalan bilgilerin oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
Başlık ResmiFiliz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
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Yaşadığı durumu anlatan Taçbaş, hafızasında yalnızca "Adım Filiz, bir kızım var" cümlesinin kaldığını dile getirdi.

Ameliyat sonrasında günlük yaşamına yeniden uyum sağlamasının zaman aldığını aktaran oyuncu, bildiği kelimeleri hatırlamakta da zorlandığını söyledi.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ HAKKINDAKİ YORUMLARA SİTEM ETTİ

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde fiziksel görünümünde değişiklikler meydana geldiğini anlatan Filiz Taçbaş, bu süreçte sosyal medyada yapılan yorumların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
Başlık ResmiFiliz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı

Yaşadığı sağlık sorunlarından haberdar olmayan kişilerin dış görünüşü üzerinden değerlendirmeler yaptığını belirten oyuncu, "İnsanlar bilmeden yorum yapıyorlar, 'Kadına bak, çirkinleşmiş' dediler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Filiz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı
Başlık ResmiFiliz Taçbaş'ın sessiz sedasız yaşadığı hastalık ortaya çıktı! “Çirkinleşmiş” yorumlarıyla yıkıldı

Taçbaş, kendisi için oldukça zor geçen bir dönemde yapılan bu yorumların kırıcı olduğunu vurguladı.

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