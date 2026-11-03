Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki kam davulu sahnesi tartışmaların odağına yerleşti. Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine açıklama yapan ünlü oyuncu, yaşananları "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak değerlendirdi. Erdoğan, tepkilerin ardından özür diledi.

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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, bu kez hikâyesiyle değil, bir sahnesinde kullanılan kam davuluyla gündeme geldi.

Türk ve Orta Asya geleneklerinde manevi anlam taşıyan kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi üzerine oyuncuya sosyal medyadan tepki yağdı. Erdoğan'ın 'X' sosyal medya hesabı askıya alındı.

Kam davulu sahnesi tartışma çıkarmıştı: Yılmaz Erdoğan özür diledi

Tepkilerin ardından GÖK-DER yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı.

ÖZÜR DİLEDİ

Kam davulunun kullanımında yeterli bilgiye sahip olunmadığını kabul eden ünlü oyuncu, durumu "bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik" olarak nitelendirdi.

Kam davulu sahnesi tartışma çıkarmıştı: Yılmaz Erdoğan özür diledi

Türk milletinin tarihine, kültürüne ve inançlarına saygı duyduğunu vurgulayan Erdoğan, istemeden de olsa duyguları incinenlerden ekip adına özür diledi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle çağrımıza karşılık verip, misafirimiz olan GÖK-DER yöneticilerine teşekkür ediyorum.

Görüşmede kendilerine, Kam Davulu ile ilgili hassasiyetin, bir çalgı aleti olarak kullanılmasının kutsiyeti zedelediğini bilmediğimizi ve dolayısıyla kullanırken hiçbir art düşünce taşımadığımızı belirttim.

Kam davulu sahnesi tartışma çıkarmıştı: Yılmaz Erdoğan özür diledi

Türk milletinin kadim kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine hiçbir istisna kabul etmeden tamamına her zaman saygı duyduğumu, bu yaklaşımımı yıllardır eserlerimde dile getirdiğimi, bizim açımızdan bunun aksinin düşünülemeyeceğini söyledim.

Ancak sonuçta söz konusu durumun, bilgi eksikliğine dayalı bir özensizlik olduğunu kabul ederek, kendilerine üzüntümü, ekibim adına ve kendilerinin şahsında, istemeden de olsa duygularını incittiğimiz seyircilerimizden özür dileğimizi ilettim.

Karşılıklı anlayışa dayalı görüşmeden dolayı çok memnunum"

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