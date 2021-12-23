Türkiye Gazetesi

Dizi setinde üşüttüğünü düşünen ve evinde istirahat eden sevilen oyuncu, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırınca sonucun pozitif olduğunu öğrendi.

"TEST SONUCUM MAALESEF POZİTİF"

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldız ismi, sosyal medya hesabından koronavise yakalandığını takipçileriyle de paylaştı. Düzyatan Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçen herkes lütfen test yaptırsın” dedi.

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