Türkiye Gazetesi

Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili “Gerekirse simit yeriz” açıklamasını yapan Hülya Avşar, sosyal medya üzerinden kendisini linç edenlere meydan okudu.

“HİÇBİRİNİZİ TAKMIYORUM VE SAYMIYORUM”

Hülya Avşar açıklamasına “Sakinleştiyseniz sıra bende” diye başlayarak “O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı” dedi.

SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Avşar paylaşımına şu sözlerle devam etti: “Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.”

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, verdiği bir röportajda “Ekonominin sanatçı kesimine yansıması nasıl oluyor?” sorusuna tepki çeken bir yanıt vermişti. Ekonomik durumun her kesime mutlaka yansıdığını ifade eden Avşar, “Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuşmuştu. Ünlü sanatçının bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.