Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının 4 yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit, verdiği bir röportajda günümüz Türk sinemasının düne nazaran çok daha profesyonel olduğunu vurguladı. Teknolojiyi çok daha iyi kullanan, sponsor desteği bulan, dünyaya açılma çabası ve girişimi içinde olup her geçen gün giderek daha da iyi olan bir durumda olduğunu ifade eden Koçyiğit, damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunarak, “Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. Muhteşem güzel bir sesi var” değerlendirmesinde bulundu.

“GENÇ SİNEMACILARIN GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUM”

Türk sinemasının günümüzdeki durumu ile ilgili konuşan Hülya Koçyiğit, “Günümüz Türk sineması düne nazaran çok daha profesyonel, çok daha teknolojiden yararlanabilen, çok daha sponsor desteğini yanına alabilen, dünyaya açılma çabası, gayreti ve girişimi içinde olan her geçen gün de giderek daha da iyi olan bir sinema. Ben genç sinemacıların gayretlerini takdir ediyorum ve Türk sinemasının gerçekten hak ettiği yeri aldığına, alacağına inanıyorum” diye konuştu.

“EROL TAŞ HER ZAMAN BANA KOL KANAT GERDİ”

Türk sinemasında kendi dönemde beğendiği aktörlerle ilgili bir soru üzerine Koçyiğit, ayrım yapamayacağını, hepsini beğendiğini, her birinin birbirinden değerli iş arkadaşları olduğunu söyleyerek, “Ama bir tek belki Erol Taş’ı ayırabilirim içlerinden. Çünkü ‘Erol ağabey’ dediğim gerçekten mert, yürekli, çocuk kadar saf, dürüst ve bana her zaman kol kanat germiş bir kişiydi. Herkes onu rollerinin etkisiyle kötü adam olarak tanırdı. Ben tam tersine onu en güvenilecek insan olarak düşünürdüm. Sadece sembolik olarak onu söylemek isterim” şeklinde konuştu.

“ENGİN ALTAN DÜZYATAN’IN GÜÇLÜ BİR OYUNCULUĞU VAR”

Damadı Engin Altan Düzyatan ile ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, şunları söyledi:

“Mükemmel. Dört dörtlük bir oyuncu. Çok güçlü bir oyunculuğu var. İnsanı etkileyen muhteşem güzel bir sesi var. Aktörlüğü için söylenecek çok fazla şey yok. Çünkü kendisini ispat etmiş bir aktör. Ancak insan olarak da öylesine güzel, öylesine insani duygular taşıyan bir kişi. Ailemize çok güzel adapte oldu. Çok iyi bir baba oldu. İyi bir eş oldu. Sevgi dolu bir insan. O nedenle onu çok seviyorum.”

“DOMATES SALATALIK YETİŞTİRMEK BANA KEYİF VERİYOR

Koçyiğit, yıllar sonra bahçeli bir evde yaşama imkanı bulduğunu ve bahçeyle uğraşmaktan keyif aldığını da belirtti. “Bahçeyi, çiçekleri, ağaçları çok seviyorum” diyen Hülya Koçyiğit, “Onun dışında organik ürün merakım yüzünden küçücük bir bostan yaptım. Orada domates, salatalık yetiştirmek bana çok keyif veriyor. Şu anda en keyif aldığım hobim” ifadelerini kullandı.

Engin Altan Düzyatan'dan gençlere tavsiye Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Anlatacak çok şey var" mottosuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Story" etkinliğinde, alanında başarılı olan kişiler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Engin Altan Düzyatan, Mustafa Denizli'nin hayatını anlatacak Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, bambaşka bir projeyle sevenleriyle buluşacak.