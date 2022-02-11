Türkiye Gazetesi

Demet Akalın’ın yaptığı paylaşımlar sık sık gündem oluyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay olduç

Bir alışveriş platformundan ütü satın almak isteyen Akalın, ütünün adetini önce 2'ye sonra 3'e arttırdığı fark etmedi, ürünün fiyatının saniyeler içinde üçe katlanmasına anlam veremedi. Ünlü şarkıcının yaptığı hatayı takipçileri fark etti.

“DOLANDIRIYORSUNUZ MİLLETİ”

Akalın, sepete 3 adet eklediği ürünün fiyatı arttı sandı. Almak istediği ürünün adetini farkında olmadan attıran Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" şeklinde paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcının bu yanlışı sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Akalın, kısa süre içinde paylaşımı silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı.

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