Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumuna yönelik gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ünlü ismin bundan tam 8 sene önce başına talihsiz bir kaza gelmiş, Işık beyin kanaması geçirmişti.

“KENAN IŞIK BIRAKTIĞIMIZ GİBİ”

Ünlü sunucu 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda tutuluyordu. Bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren Kenan Işık’ın evinde tedavisi devam ediyor. Işık'ın sağlık durumu hakkında Ozan Zeybek açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Nisan’da 8 yıl olacak. Dile kolay 8 yıl ne demek… 8 hafta bile dayanamazsın. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor.”

Kenan Işık'ın hastalanmasının ardından, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmayı Selçuk Yöntem ardından Murat Yıldırım sunmuştu.

“GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURABİLİYOR”

Daha önce de Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, ünlü oyuncu ve sunucunun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor.”

NE OLMUŞTU?

Kenan Işık, spor sonrasında saunaya girmiş ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ünlü sunucunun o günden beri tedavisi sürüyor. Olayın olduğu tarihten sonra bir süre komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam ediyor.

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama 2014 yılından bu yana yoğun bakımda olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kenan Işık'tan güzel haber geldi 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı eşi Beril Işık tarafından Kenan Işık'ın sevenlerine duyuruldu.