Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa 11 yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla duygusal anların yaşanmasına da neden olan Ceyda Düvenci bu kez serebral palsi hastası kızı Melisa’nın doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...

“BU KADAR ŞEFKATLE SARMALANIYORSAK SENİN SAYENDE”

Serebral palsi hastalığına karşı verdiği mücadeleyi ara sıra hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, kızının doğum gününü kutlarken kullandığı ifadelerle yine duygulandırdı. Düvenci paylaşımında şu satırlara yer verdi:

“Çok sözüm var sana dair… ‘Neden?!’ diye isyan etmeye kalksam dünyanın etrafını defalarca turlar kelimelerim… Ama seni olduğun gibi yaşamaya dair sözlerime ömrüm de yetmez, dünyayı turlasan da binlerce kez tükenmez kelimelerim… Bana ben olmayı öğreten biriciğim, hayat amacımı bulduran ve en kıymetli anneliği yaşatan balköpüğüm… Hayatımızı yoktan var etme gücü ve şansı verdiğin için sana teşekkür ederim… Bugün bu kadar sevgi ve şefkatle sarmalanıyorsak bu sadece senin sayende… İYİ Kİ DOĞDUN… İyi ki beni seçtin annen olarak… Hayatın müzik… gücün müzik… hayallerin müzik… Sen de benim başıma gelen en güzel melodisin… Melisam, dileğim seni sen yapan tüm özelliklerinle kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen… Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Çok seviyorum seni benim canım kızım…”

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