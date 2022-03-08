Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“BUGÜN CANIM ŞAFAK’IMIN 40’I, ÖLMEYECEK KADAR YARALIYIM”

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu derinden sarsıldı. Zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Erken, eşinin ölümünün 40. gününde içini döktü. Eşi ile yazışmalarını paylaşan Erken şu ifadelere yer verdi:

“15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim için de eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup onunla gurur duyuyorum.”

Ece Erken, kaybettiği eşiyle mesajlaşmalarını paylaştı

“BENİM EŞİM DOĞAL YOLLARLA ÖLMEDİ Kİ YASIMI SESSİZ SEDASIZ YAŞAYAYIM”

“Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, hadisler paylaşıp kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim. Eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı. Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan çizilenle, bana da arada 'takıyorum' diye hep kızardı ama ben insanlar ne der’i bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu. Yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6. gün arayıp "oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı' söyledi ve 'Allah senden razı olsun' dedi. Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.”

“NE 7’Sİ NE 40'I, ÖLDÜĞÜ SABAH DAVA AÇMAK NEDİR?”

“Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha ikinci günü arayan ‘şirketin yüzde 25'i senin borcun bu kadar’, ‘şoförün kullandığı aracı ver’, ‘tespihlerini ver’, ‘o gece taktığı saati kızına vereceğiz’ diyenler ama ne yaptığını bilmediğim, 'içini önce kiralarız' diye dayayıp döşediğimiz bir evin daha ikinci günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı. daha 4 Ocak Salı günü saat 11'de Yeşilköy karakolunda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz? Ben yasımı tutarken, katilleri paylaşırken şirkete ait mal varlığını 'Şafak sağken vekalet vermiş' diye başkasının üstüne yapanlar bir yana, 'sermaye artırımına gideceğim, mirası kabul edince bana para öde' diyenler. Rahmetlinin minibüsünü ver (ki bende yok) diyen mekan desem. Bitmedi... Eşimi kaybettiğim gün evet, daha vefat ettiği gün ‘2015 yılından alacaklıyız, paramızı mirasçılar ödesin’ diyen öldüğü 27.01.2022 sabahı dava açan, utanmayan yapı şirketi ki 'gerçekten alacağın vardı açmadın, açmadın da niye öldüğü gün açtın mirastan alırım' diye mi düşündün? Ne 7’si ne 40'ı, öldüğü sabah dava açmak nedir? Daha neler göreceğim bilmiyorum ama ben de yasal süreler olduğu ve ilgilenmek istemediğim için konuları avukatıma devrettim ve artık ayağa kalkıp, eşimin beni tanıdığı, sevdiği güçlü kadın, iyi bir anne olmaya devam etmek istiyorum. Yetiştirmem gereken evladım var.

Erken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye seslendi

“EŞİMİN İTİBARINI GERİ VERİN”

Eşinin vefatının ardından birçok alacaklı ile uğraştığını belirten ünlü sunucu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de seslenerek yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:

“Ve Sn. Başkan Ahmet Nur Çebi, 5 Mart'ta yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda eşim Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anması bizi mutlu etti. Ancak bizim beklediğimiz ve olması gereken, rahmetli eşimin ölmeden önce isteği itibarının da iadesidir. Eşim yaşadığı dönemde bunun için mücadele etmiştir. Sizin de bildiğiniz gibi eşim masumdur. Bunun için sizlerden Sn. Ahmet Nur Çebi'den Şafak'ın hayat arkadaşı, eşi olarak talebim iade-i itibarıdır. Beşiktaş başkanımızın rahmetli eşimin ruhunun huzurla uyumasını sağlayacağından en ufak şüphem yoktur. Son olarak yaşadığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerim, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görev yapan A'dan Z'ye herkese, tanıdığım, tanımadığım arayan sanatçı arkadaşlarıma ve acımı hisseden, mesaj ve dualarla yanımda olan sizlere teşekkür ederim. Allah dualarımızı kabul etsin.”

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken ile yaptığı röportaj ortaya çıktı: Çok geç tanıştık Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Erken’in “Beni tanıdığın için pişman mısın?” şeklindeki sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı.

Ece Erken'in son paylaşımı yürekleri dağladı, işte eşi için son isteği Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için kandil günü bir paylaşım yapan sunucu Ece Erken, eşinin katillerinin yakalanması ve hapiste kalmasını istediğini açıkladı