Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası derinden sarsıldı. Erken’in yakın arkadaşı Seren Serengil ise Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“EŞİNİN 40’I ÇIKMADAN ECE'NİN EVİNE HACİZ GÖNDERMİŞLER”

Ünlü sunucu kaybettiği eşinin acısını yaşarken haciz şokuyla karşı karşıya geldi. Şarkıcı Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'in zor günlerden geçtiğini belirtti. Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler. Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

Ece Erken, cenazede eşinin tabutuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamıştı.

HOCAYA SORDUĞU SORU DİKKAT ÇEKTİ

Ece Erken'in iyi olmadığını belirten Seren Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün kırkı okundu hocaya diyor ki 'nasıl rüyamda görebilirim, hangi duaları okuyabilirim?' Bir yandan da birileri evine haciz gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor.”

Ece Erken, eşinin 40’ında içini döktü: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası duygularını sosyal medyadan dile getirdi. Eşinin vefatının 40. gününde içini döken Erken, “"İlk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi. Eşiyle son mesajlarını da paylaşan Erken, günler sonra yaşadıklarını tüm şeffaflığı ve detaylarıyla anlattı.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den yürek yakan paylaşım Geçtiğimiz günlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurularak hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Erken, “Ne çok sevmişim seni ben, canım nasıl yanıyor bir bilsen” ifadelerini kullandı.