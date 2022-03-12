Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, anne acısıyla yıkıldı. Yengi’nin annesi Samime Yengi hayata gözlerini yumdu. Üzücü haberi sanatçının menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Şentürk paylaşımında “Sevgili Aşkın Nur Yengi’nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Erenköy İlköğretim okulunu bitiren sanatçı ortaokula Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başlamış, 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olmuştur. Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlenmiştir ve bir kız çocuğu annesidir. Ünlü çift, 2012 yılında boşandı. Sevilen şarkılarıyla bilinen Aşkın Nur Yengi, müzik albümlerinin yanı sıra değişik projelerde de yer almış, 1980'li yıllardan bu yana birçok reklam müziği seslendirmiştir.

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