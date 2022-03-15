Türkiye Gazetesi

Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de bir balıkçıda uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberi ile yıkılan Ece Erken'in acısı dinmedi. Ünlü sunucunun son paylaşımı sevenlerini üzüntüye boğdu.

BİR GECE ÖNCE DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYDI...

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile film izlediği anlara ait videoyu paylaştı: "Eşim 25 Ocak 20:51'de katledilmeden bir gece önce dünyanın en mutlu insanı olan bir adamdı. Diğer ayağımda da diğer aşkım oğlum... 1 gece sonrası bize acımadan yaşatılanlar, 'Ghostbusters' izliyoruz ailecek..." notunu düştü.

EŞİNİN 40'INDA YAPTIĞI PAYLAŞIMLADA SEVENLERİNİ ÜZMÜŞTÜ

Ece Erken eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun 40'ında duygularını dile getirmişti. Eşi ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup Onunla gurur duyuyorum.



Seren Serengil açıkladı: Ece Erken’e öldürülen eşinin yakınlarından haciz şoku Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve Ece Erken’in yakın arkadaşı Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Erken'’n eşinin ailesi tarafından miras konusunda baskılar gördüğünü iddia etti. Serengil, Ece Erken’in evine haciz gönderildiğini söyleyerek, “Şafak'a ait tespih ve saati almışlar. Evin önündeki arabalar da alınıyor” diye konuştu.



Ece Erken, eşinin 40’ında içini döktü: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası duygularını sosyal medyadan dile getirdi. Eşinin vefatının 40. gününde içini döken Erken, “"İlk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi. Eşiyle son mesajlarını da paylaşan Erken, günler sonra yaşadıklarını tüm şeffaflığı ve detaylarıyla anlattı.