Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında ödül alan şarkıcı Yusuf İslam, Covid-19 nedeniyle törene katılamadı ancak teşekkürlerini iletti.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Yusuf İslam konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu iyilik ödülüne seçilmek beni onurlandırdı ve uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların tanınmasını takdir ediyorum. İnanıyorum ki dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek her insanın görevidir ama dünya hala acımasız, bu yüzden asla kolay değil. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ve dünya çapındaki Müslümanlar için çabasına hayran olduğumu söyleyebilirim. Müslümanların çoğu bunu takdir ediyor, aynı zamanda onun liderliğini, barış ve istikrara katkısını da takdir ediyor.”

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