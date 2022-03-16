Türkiye Gazetesi

Adele, aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Ünlü şarkıcı 110 milyon dolara satışa çıkarılan evi 58 milyon dolara satın almıştı. Ancak 8 yatak odalı, 12 banyolu devasa evin depremde büyük risk taşıdığı öğrenildi.

EV AKTİF FAY HATTININ ÜSTÜNDE

The Sun gazetesinin haberine göre İngiliz şarkıcı Adele’in aktör Sylvester Stallone’den satın aldığı Beverly Hills’deki ev, aktif fay hattının üstünde bulunuyor.

California Jeolojik Araştırma Birimi’nin yaptığı incelemede, evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı.

BÖLGE YANGIN RİSKİYLE DE KARŞI KARŞIYA

Üstelik 14 dönümlük ev yalnızca deprem riskiyle karşı karşıya değil. Evin bulunduğu bölge, aynı zamanda çok yüksek yangın tehlikesine de sahip. İlkbahardan itibaren kuru ve rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede sık sık yangınlar çıkıyor. Bu nedenle burada oturan mülk sahipleri evlerini hem yangına hem de depreme karşı sigortalatıyor.

Bölgede evi bulunan ünlüler arasında Denzel Washington, Magic Johnson ve Justin Bieber da yer alıyor.

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