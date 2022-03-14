Türkiye Gazetesi

Twitter’da ünlü isimlerin tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Özgür Demirtaş'ın 4 milyona yakın takipçisi olmasını eleştiren Kıraç'a Demirtaş cevap verince tartışma büyüdü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından ekonomist Özgür Demirtaş’a “İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de 4 milyona yakın insan niye takip eder!” diye yazdı. Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan ise cevap gecikmedi. Demirtaş, Kıraç’a “Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım Yarabbim. Kim bu Kıraç?” şeklinde cevap verdi.

BIKTIM BU KİBİRDEN?

Şarkıcı Kıraç ise Demirtaş’a “Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?” dedi.

“BIRAKIN BENİ İŞİNİZE BIRAKIN”

Demirtaş da “Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İLK yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına” ifadelerini kullandı.

“BU ÖZGÜVEN PATLAMASINI NEYE BORÇLUSUN?”

Son olarak Demirtaş'a cevap veren Kıraç ise “Kim bu Kıraç” nedir? Peki! Sor birine söylesin eğer Türkiye’de yaşıyorsan. Şimdi daha meraktayım. Bu özgüven patlamasını neye borçlusun?” şeklinde yazdı.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.

Twitter ve Instagram'ın ardından YouTube da NFT pazarına adım atıyor YouTube da NFT (değiştirilemeyen token) çılgınlığına katılıyor. YouTube'ın 2022 öncelikleri hakkında içerik oluşturuculara gönderilen bir mektupta CEO Susan Wojicki önemli açıklamalar yaptı. YouTube CEO’su, NFT’lere yeşil ışık yaktı.