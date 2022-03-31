Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dün bir isim birincilik hayallerine veda etti. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" dedi.

“BURASI SURVİVOR KİMİN ELENECEĞİ BELLİ OLMAZ”

Yarışmada Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin potaya girdi. Bu isimler arasında eleme heyecanı yaşanırken yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor’a veda etti. Veda konuşması yapan Yasin, "Bu ailenin içinde bulunduğum için inanılmaz mutluyum. Burası Survivor All Star kimin eleneceği hiç belli olmaz” dedi.

HERKESLE VEDALAŞMADI

Yasin veda konuşmasının ardından “Ardahan, Nisa, Ogeday, Evrim, Ayşe, Anıl ve Gökhan. Sadece bunlarla vedalaşacağım. Diğerleriyle vedalaşmayacağım" diyerek herkesi şaşırttı. Yasin takımdan sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.

SEMİH ÖZTÜRK’TEN YASİN OBUZ YORUMU

Survivor Ekstra sunuculuğunu yapan ve eşinin paylaşımı dolayısıyla gönderilen Semih Öztürk ise elemeyi yakından takip etti. Öztürk’ün Twitter’dan yaptığı Yasin Obuz yorumu ise dikkat çekti.

Yarışmanın ortasında Survivor Ekstra’dan gönderilen Öztürk, “Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Semih Öztürk'ün Twitter'dan yaptığı paylaşım...

“OYLARI BOŞUNA MI ATIYORUZ”

Eski yorumcunun takipçilerinden destek mesajları yağarken bazı izleyiciler ise "Oyları boşuna mı atıyoruz?" şeklinde cevap verdi.

Survivor’da Nagihan Karadere’nin evlat hasreti! Ağlayarak isyan etti: Babası bilerek yapıyor Survivor All Star'ın yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. İletişim ödülünde gözyaşları sel olurken, ödülü kazanan yarışmacılar arasında olan Nagihan kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce eski eşine ateş püskürdü. Kızının şu anki halini görmek isteyen Nagihan, eski eşine sitem ederek gözyaşları içinde “Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum.”

Semih Öztürk özür diledi, Acun Ilıcalı’nın kararı merakla bekleniyor… Semih Öztürk, birleşme partisinden sonra Survivor Ekstra’ya geri mi dönüyor? Survivor Ekstra’dan eşinin paylaşımı yüzünden kovulduğu söylenen Semih Öztürk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ‘Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da neden yok’ sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken yeni bir gelişme yaşandı. Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı’dan özür dilediği ve birleşme partisinden sonra programa döneceği söyleniyor.

İşinden olan Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’e Demet Akalın desteği Eşinin paylaşımı nedeniyle işinden olduğu söylenen Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk için Demet Akalın devreye girdi. Ünlü şarkıcı, Semih Öztürk adına Acun Ilıcalı’dan özür diledi.