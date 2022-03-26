Türkiye Gazetesi

Semih Öztürk, yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlenmiş ve katıldığı yarışma programı Survivor ile adını duyurduktan sonra Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yorumculuk yapmaya başlamıştı. Ancak Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşulmuş, bu imalı paylaşım dolayısıyla Semih Öztürk’ün işine son verildiği iddia edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı’dan özür dilediği iddia edildi. Peki, “Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ü affetti mi?” , “Semih Öztürk, Survivor Ekstra’ya geri dönecek mi?” İşte detaylar…

ÖNCESİNDE NELER OLDU?

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Matur paylaşımında “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlanmıştı.

SEMİH ÖZTÜRK PROGRAMDA NEDEN YOK?

Semih Öztürk, 2022 sezonunda da Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün programda olmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İzleyiciler “Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı?, Semih Öztürk kovuldu mu?” gibi soruları merak etmeye başladı.

Semih Öztürk, Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alıyordu.

“HAYATIMDAKİ HERKESİ AFFETTİM, BİR SENİ AFFEDEMEDİM”

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Alpay Kazan kanser dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırmıştı. Matur, Twitter'daki paylaşımında "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu sözleri Alpay Kazan için yazdığı iddia edilmişti.

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Kurretülayn Matur'un söz konusu paylaşımının altına birçok kullanıcı ‘Vefat eden Alpay Kazan için demiş, şok oldum’ tarzında yorumlar yapmıştı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre ise TV8’de yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu paylaşıma çok sinirlendiği ve Semih Öztürk’ü kovduğu iddia edildi.

Furkan Dede - Semih Öztürk

FURKAN DEDE AÇIKLADI

Semih Öztürk'ün eşinin Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası gündeme gelmiş ancak birkaç gün kimse konuya dair açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra’da merak edilen konuya dair gelişmeye yönelik açıklamayı Furkan Dede yapmıştı. Furkan Dede açıklamasında “Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak” demişti.

SEMİH ÖZTÜRK ÖZÜR DİLEDİ, ACUN ILICALI AFFEDECEK Mİ?

Tüm bunlar yaşanırken Semih Öztürk, sessizliğini korumaya devam ediyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan Öztürk'ün yakın çevresine, “Acun Ilıcalı bizim büyüğümüzdür. Ona yanlış yapmamız söz konusu olamaz” dediği ve programa yeniden dönmek istediği iddia edildi. Semih Öztürk, Survivor Ekstra’ya geri dönecek mi? Önümüzdeki günlerde merakla beklenen bu sorunun yanıtı cevap bulacak.

Acun Ilıcalı’ya Semih Öztürk’ün eşinden olay gönderme: Nerenin çocuğu bu, hangi kanal? Eşinin paylaşımı nedeniyle işinden olduğu iddia edilen Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk sessizliğini koruyor. Ancak eşi Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarına devam ediyor. Matur’dan bu kez Acun Ilıcalı’ya çok konuşulacak bir gönderme geldi.

İşinden olan Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’e Demet Akalın desteği Eşinin paylaşımı nedeniyle işinden olduğu söylenen Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk için Demet Akalın devreye girdi. Ünlü şarkıcı, Semih Öztürk adına Acun Ilıcalı’dan özür diledi.

Semih Öztürk TV8’den kovuldu mu? Furkan Dede açıkladı 'Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok' sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken konuya dair açıklama yapan Furkan Dede, Semih Öztürk'ün bu sezon programda yer almayacağını belirtti.