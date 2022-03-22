Türkiye Gazetesi

“Survivor Ekstra'da Semih Öztürk neden yok” sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken Furkan Dede, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Dede açıklamasında “Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak” demişti.

ÖNCESİNDE NELER OLDU?

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Matur paylaşımında “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlanmıştı.

SEMİH ÖZTÜRK PROGRAMDA NEDEN YOK?

Semih Öztürk, 2022 sezonunda da Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün birkaç gündür programda olmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İzleyiciler “Semih Öztürk Survivor Ekstra’da neden yok, ayrıldı mı?, Semih Öztürk kovuldu mu?” gibi soruları merak etmeye başladı.

“HAYATIMDAKİ HERKESİ AFFETTİM, BİR SENİ AFFEDEMEDİM”

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Alpay Kazan kanser dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırmıştı. Matur, Twitter'daki paylaşımında "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" dedi. Kurretülayn Matur'un bu sözleri Alpay Kazan için yazdığı iddia edilmişti.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan hakkında söylediği iddia edilen o sözler...

SEMİH ÖZTÜRK KOVULDU MU?

Kurretülayn Matur'un söz konusu paylaşımının altına birçok kullanıcı ‘Vefat eden Alpay Kazan için demiş, şok oldum’ tarzında yorumlar yapmıştı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre ise TV8’de yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk ile evli olan Kurretülayn Matur'un paylaşımının kanal yönetiminde sorun çıkardığı hatta Öztürk'ün işine son verildiği ileri sürüldü. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu paylaşıma çok sinirlendiği ve Semih Öztürk’ü kovduğu iddia edildi.

FURKAN DEDE AÇIKLADI

Semih Öztürk'ün eşinin Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası gündeme gelmiş ancak birkaç gün kimse konuya dair açıklama yapmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra’da merak edilen konuya dair gelişmeye yönelik açıklamayı Furkan Dede yapmıştı. Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" demişti.

DEMET AKALIN: ACUN ILICALI YÜCE GÖNÜLLÜLÜĞÜNÜ YAPAR

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası sonrası Semih Öztürk, Twitter’dan ‘üzgün surat emojisi’ paylaşmıştı. Bu paylaşımın altına şarkıcı Demet Akalın’dan destek gelmişti. Akalın, paylaşımında “Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz, daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar” ifadelerine yer vermişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan Semih Öztürk'e destek

“NERENİN ÇOCUĞU BU, HANGİ KANAL?”

Son olarak Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'dan, Acun Ilıcalı'ya çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabında bir muhabire öfkelenen Bülent Ersoy’un videosunu paylaştı. Videoda Ersoy’un “Kimin nesi bu? Kim bu? Nerenin çocuğu bu? Hangi kanal? Allah'ım yarabbim inanamıyorum! Bu kadar da önemli bir kanaldır” ifadeleri dikkat çekti. Bu video Acun Ilıcalı’ya gönderme şeklinde yorumlandı.

İşinden olan Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’e Demet Akalın desteği Eşinin paylaşımı nedeniyle işinden olduğu söylenen Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk için Demet Akalın devreye girdi. Ünlü şarkıcı, Semih Öztürk adına Acun Ilıcalı’dan özür diledi.

Semih Öztürk TV8’den kovuldu mu? Furkan Dede açıkladı 'Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok' sorusu Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alırken konuya dair açıklama yapan Furkan Dede, Semih Öztürk'ün bu sezon programda yer almayacağını belirtti.

Sosyal medyayı sallayan iddia: Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün işine son mu verildi? Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşuldu. Matur paylaşımında “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlandı.