Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’ın son yayınlanan bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Konseye yarışmacı Nagihan Karadere’nin gözyaşları damga vurdu.

Dün akşamki bölümde dokunulmazlık oyunu gergin geçti. Gönüllüler takımından Evrim ile ünlüler takımından Nagihan arasında oyun sonrası tansiyon tavan yaptı. Öte yandan Nagihan’ın tavırlarına başka yarışmacılar da tepki gösterdi. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı bir konuşma yaparak oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.

“SIKINTILARIMI KENDİ İÇİMDE YAŞIYORUM”

Acun Ilıcalı’nın konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan konuyla ilgili açıklama yaptı. Nagihan konuşmasında, “Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Survivor Evrim ve Edis aynı projede yer almış Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen birleşme partisinde Edis konser vermişti. Sevilen şarkıcı Edis'in yarışmacı Evrim Keklik'le yıllar öncesine dayanan tanışıklığı duyanları şaşkına çevirdi.

Survivor’da Nagihan Karadere’nin evlat hasreti! Ağlayarak isyan etti: Babası bilerek yapıyor Survivor All Star'ın yeni bölümü dün akşam ekranlara geldi. İletişim ödülünde gözyaşları sel olurken, ödülü kazanan yarışmacılar arasında olan Nagihan kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce eski eşine ateş püskürdü. Kızının şu anki halini görmek isteyen Nagihan, eski eşine sitem ederek gözyaşları içinde “Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum.”