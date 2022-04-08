Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye gündemine de oturan cinayet sonrası Ece Erken, eşinin ölümüyle yıkılmış ve bu zorlu süreci evinde ailesiyle beraber geçirmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ünlü sunucunun hesabı bloke edildi.

“ŞAFAK’IN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VEREN ŞAHIS TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ”

Instagram hesabından eşine olan özlemine dair paylaşımlar yapan Ece Erken, hesabının bloke edildiğini sosyal medyadan açıkladı. Çileden çıkan ünlü sunucu, zehir zemberek sözler söyledi:

"Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış."

"ALLAH BİZE NE YAŞATTIYSAN YAŞATSIN SANA”

"Ben Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu isem bu işin peşini bırakmayacağım. Kaçakçılık yapan, daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım. B. Yakın'la ilişkinden, Küçükçekmece'de açtığın mekana kadar çıkartacağım. Şafak bizi görüyorsa sana aynen şerefsiz diyordur ve Allah bize ne yaşattıysan yaşatsın sana. Çocuklarından utanmayan şeref yoksunu."

“HAPİSLERDE ÇÜRÜYECEĞİN GÜNLERİ ALLAH NASİP ETSİN BANA”

“Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin bana ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.”

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, haftalar sonra ilk kez güldüğü bir fotoğrafını paylaştı Geçtiğimiz ocak ayında silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından ilk kez güldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Ece Erken'den sevenlerini üzen karar Geçtiğimiz aylarda silahlı saldırı sonucu eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, televizyona bir süre daha dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

Ece Erken'den duygulandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Eşim ölmeden önce... Eşi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken'in son paylaşımı duygulandırdı. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile televizyon izlerken çektiği videoyu paylaşan Ece Erken, "Eşim katledilmeden bir gece önce" notunu düştü.