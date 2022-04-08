Türkiye Gazetesi

Yeşim Salkım, teyzesinin ölümüyle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında babası Dursun Salkım'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden 53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım aylar sonra bir acı daha yaşadı. Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşim Salkım ve teyzesi

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Nermin Uzman’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılındı. Cenazeye; Yeşim Salkım, TGRT haber yayın editörü Yakup Sağlam, sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Uzman ailesi ve Salkım ailesi, aile dostları sevenleri katıldı. Taziyeleri Yeşim Salkım bizzat kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Uzman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken Yeşim Salkım’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defin edildi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Yeşim Salkım'ın 'meleğim' dediği teyzesi Nermin Uzman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Nermin Uzman geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yeşim Salkım, teyzesi için sevenlerinden dua istemiş ve ''Şekeri aldığı ilaçlardan dolayı çok yükselmiş. Sıvı takviyesi yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece bilgilendirmek istiyorum beni seven, destekleyen takipçilerimi'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeşim Salkım’a TV ödülü Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün Uluslararası Radyocular Birliği’nin “11. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül Töreni” Azka Otel’de yapıldı. Gecede Haber Aktüel Tv Program Ödülü TGRT Haber’de yayınlanan Şeffaf Masa programını sunan ünlü sanatçı Yeşim Salkım’a gitti.

Yeşim Salkım: Şarkıların sesiydim, şimdi 'halkın sesi'yim TGRT Haber'de yayınlanan 'Şeffaf Masa'yı başarıyla sunan Yeşim Salkım, "Programda aracıyım. 'Şeffaf Masa'da bulunma sebebim, halktan gelen soruları, işi bilen uzmanlara sormaktır. Fakat biraz zorlarım, o ayrı" dedi.