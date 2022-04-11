Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturdu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. İkili, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtmişti. Kıvanç Tatlıtuğ’un 8 aylık hamile eşi Başak Dizer, ‘Kurt Efe’ isminin hikayesini ilk kez anlattı. Peki, ünlü çift bebeklerine neden 'Kurt Efe' ismini koyacak? Bu isme nasıl karar verdiler? İşte merak edilenler…

“DİZİDEKİ İSMİ HOŞUMA GİDİYORDU”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Başak Dizer, Günaydın yazarlarından Tuba Kalçık'ın sorularını cevapladı ve oğullarına neden 'Kurt Efe' ismini verdiklerini anlattı:

“Biz Kıvanç ile 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk.”

“BİRÇOK TÜRK DESTANINDA DA GEÇİYOR”

Kurt’un kendisine maskülen ve güçlü bir isim olarak geldiğini belirten Dizer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kurt tarihimiz açısından da bir sembol. Birçok Türk destanında da kurt ismi kavimlerin yol göstericisi olarak geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt; öğretici, yol gösterici, takımla hareket eden, tek eşli, aile kuran ve onu koruyan güçlü karakteri temsil ediyor.”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeklerinin adı belli oldu… ‘Kurt’ bebek geliyor Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Stil Danışmanı eşi Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına almaya sayılı günler kaldı. Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin ismini sonunda netleştirdi. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ismi belirlerken 2014 yılında rol aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizi Yakamoz S-245’in yayın tarihi belli oldu Bir dijital platformda yayınlanacak olan ve Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral’in başrollerinde yer aldığı Yakamoz S-245 dizisinin yayın tarihi belli oldu. Diziden merak edilen ilk kareler geldi. Peki, Yakamoz S-245 dizisinin konusu ne ve oyuncu kadrosunda başka kimler yer alıyor? İşte Yakamoz S-245 dizisi hakkında detaylar...

Bebek göründü: Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in heyecanlı bekleyişi 6 buçuk aylık hamile olan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı. Dizer'in hamilelik pozu kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.