Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturdu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. İkili, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtmişti.

ÇİFT AY SONUNDA KURT'U KUCAKLARINA ALACAK

İlk kez anne baba olma heyecanını yaşayan ünlü çift sonunda bebeklerinin ismine de karar verdi. Tasarımcı Başak Dizer, bu ayın sonunda Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapacak. Çift ilk bebeklerine Kurt ismini verecek. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterini canlandıran Tatlıtuğ'un, çocuğuna isim verirken bu projeden esinlendiği iddia edildi.

Başak Dizer

KÜÇÜK KIVANÇ GELİYOR

44 yaşındaki Dizer, büyüyen karnıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgili gösterdiği fotoğrafa onlarca yorum gelmişti. Kullanıcılar “Küçük Kıvanç geliyor” şeklinde yorum yapmıştı.

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Doğuma az kaldı: Küçük Kıvanç geliyor Doğumuna sayılı günler kalan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğrafını paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer’in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler ‘Küçük Kıvanç geliyor’ şeklinde yorumlar yaptı.

Bebek göründü: Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in heyecanlı bekleyişi 6 buçuk aylık hamile olan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı. Dizer'in hamilelik pozu kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.