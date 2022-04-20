Türkiye Gazetesi

Papatyam, En Son Babalar Duyar, Zor Baba, Seksenler adlı projelerde yer alan Erdem Baş, ilk çocuğunu kucağına aldı. Ünlü oyuncu kız babası oldu. Erdem Baş ve eşi çocuklarına ‘Vera’ adını verdi.

“BABA OLDUM”

İlk kez babalık heyecanı yaşayan oyuncu, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Twitter hesabından bebeğiyle fotoğrafını paylaşan Baş, altına "Baba oldum" yazdı.

Erdem Baş ve kızı Vera

“CANIM KIZIMLA İLK KARŞILAŞMAMIZ”

44 yaşındaki Erdem Baş daha sonra da Instagram hesabından kızlarına Vera adını verdiklerini paylaştı. Ünlü oyuncu duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İlk karşılaşmamız… Nazım'ın Vera'sı değil artık Erdem'in Vera'sı anılsın. Canım kızım. Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum.”

Erdem Baş, duygusal bir mesaj paylaştı

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