Türkiye Gazetesi

Oyuncu Kemal Uçar, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. “Yamak Ahmet” , “Yedi Güzel Adam”, “Can Kırıkları” adlı projelerde yer alan ve “Ezel” dizisinde Mert karakterini canlandıran Kemal Uçar, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Tiyatro kökenli olan Kemal Uçar, Sınıf ve Ezel dizilerinde başladığı televizyon kariyerine son olarak Payitaht Abdülhamit ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinde devam etti.

“BU ÇOCUĞU DAHA FAZLA MUTLU EDEBİLİRDİM”

37 yaşındaki oyuncu, eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Uçar, altına “Fotoğraf çekildiği sırada kolum kırık, alnımın sağ üst tarafı yaralıydı. Düğmemi koparmıştım... Önlüğüm lekeli, önümdeki defter, kalem ve abaküs bana ait değil. Hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. En önemlisi bütün bunlar pek de umurumda değil. Ama ne zaman bu fotoğrafa baksam, 'Bu çocuğu daha fazla mutlu edebilirdim' diyerek düşünmekten kendimi alamıyorum. Geçenlerde Eda Abat 'Onu mutlu edecek zamanın hala var' dedi. Umarım öyledir” yazdı.

Kemal Uçar'ın paylaştığı fotoğraf

Cihan Canova çocukluk fotoğrafını paylaştı: Ben 17 yaşındayken Magazin dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cihan Canova 17 yaşındaki fotoğrafını paylaşınca görenler tanımakta güçlük çekti.