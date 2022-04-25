Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile bu akşam bir otelde düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiftin şahitliğini ise Safiye Soyman, Faik Öztürk, Esra Özmen ve Fuat Özdolgun yaptı. Daha önce 6 defa nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç ile gizli bir evlilik yapmıştı. Ünlü şarkıcı 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' cevabını vermişti. Seda Sayan’ın gelinliğinin Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığının ise Tolga Çam imzası taşıdığı öğrenildi.

PRAG PLANLARI İPTAL OLDU

Çift nikahlarını 7 Mayıs’ta Prag’ta kıymayı planlıyordu fakat vizede yaşadıkları sıkıntı sebebiyle tarihi öne çekip İstanbul’da evlendiler.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Mersin doğumlu Çağlar Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyenidir. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söyleyen Ökten, sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonunda başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

Seda Sayan 7. kez evleniyor mu? İddialara cevap geldi Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, yedinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi. Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük olan ve beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten’in evlilik teklifine ‘evet’ dediği büyük ses getirdi. İddiaların ardından ünlü şarkıcı Ökten ile aralarında bir şey olmadığını sadece birlikte çalıştıklarını söyledi.

Arkadaşı Seda Sayan’ın izinden gitti: Safiye Soyman’ı görenler tanıyamıyor Ünlü şarkıcı Safiye Soyman yakın dostu Seda Sayan’ın izinden giderek estetik yaptırdı. Fransız askısı yaptırarak yüzünü gerdirip gıdığını aldıran Soyman’ı görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü sanatçının bu hali takipçilerini ikiye böldü.

Seda Sayan eleştiri oklarının hedefi oldu Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu TV8’de ekranlara gelen Yemekteyiz programıyla çok sevilmiş, ancak beklenmedik bir kararla programın sunuculuğuna Seda Sayan getirilmişti.