Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Öte yandan Seda Sayan’ın oğlu annesini nikahta yalnız bıraktı.

Herkes annesi Seda Sayan'ı bu günüde yalnız bırakan Oğulcan Engin’in nerede olduğunu merak etti. Engin’in o gece nerede olduğu belli oldu.

ANNESİ EVLENİRKEN CİĞER YEDİ

Miray Daner ile bir süredir birlikte olan Oğulcan Engin'in nikah kıyılırken ciğer yediği ortaya çıktı. Seda Sayan’ın oğlu nikah günü sevgilisiyle Edirne'ye ciğer yemeye gitti.

“SESSİZ SEDASIZ EVLEN”

Öte yandan Oğulcan Engin, bu evliliğe karşı olduğu için daha önce annesine resti çekmiş, “Sessiz sedasız evlen” diyerek tepki göstermişti. Sayan’ın oğlu aldığı karardan dönmedi ve annesinin nikahına katılmadı.

Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı.