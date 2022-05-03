Türkiye Gazetesi

Onur Akay, Taş bebek lakaplı Gönül Yazar ile ilgili üzücü haberi duyurdu. Sanat dünyasının ‘Felaket Tellalı’ olarak bilinen Akay, Yazar’ın yaşadığı kazayla ilgili bilgiyi paylaştı.

GEÇEN SENE KABURGALARINI KIRMIŞTI

Usta sanatçı Gönül Yazar, geçtiğimiz sene, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Kaburgalarında kırık oluşan ve tedavi altına alınan Yazar’ın kaburgalarındaki kırıkları akciğerine batmak üzereydi. Sanatçının sosyal medya hesabından kaza sonrası şu açıklama yapılmıştı:



“Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi ‘Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun’ diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum.”

Gönül Yazar'ın geçen sene geçirdiği kaza sonrası hastanede çekilen fotoğrafı...

SOL GÖZÜ KÖR OLDU

Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden 85 yaşındaki Gönül Yazar ile ilgili üzücü bir haber daha geldi. Onur Akay, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’ın kaza geçirdiğini duyurdu. Akay, yaptığı açıklamada Yazar'ın geçirdiği kaza süreci ve tedavi aşamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı. Sol gözü kör oldu. Gönül abla, gece 03:00’de yataktan kalmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama bulanıklık başladı. Bir buçuk sene bulanıklık geçer diye bekledi ve hastaneye gitmedi ama geçmedi. Sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, özel bir hastaneye gitti ve iki ayrı ameliyat oldu. Bir öne, bir arkaya bir de ortaya olmak üzere gözlerine üç tane tane lens taktılar. Çok pahalı bir ameliyat oldu. Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi diyerek ağladığında bende çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Dün telefonla konuştum ve gözlerim pırlanta gibi oldu diyor. Evinde biliyorsunuz boğaza karşı bir teras var ve oradan baktığında Çamlıca Camii’nin minaresine biri çıksa görürüm diyor.”

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