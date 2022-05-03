Türkiye Gazetesi

Bayram günü yollarda trfik kazaları peş peşe meydana geliyor. Yetkililer günler öncesinden bayramda trafiğe çıkacaklar için uyarılar yapmıştı ancak dünden beri yurdun dört bir yanında çok sayıda meydana geldi ve onlarca kişi yaralandı, bazıları ise hayatını kaybetti. Kazalardan biride İstanbul'da meydana geldi ancak kazaya müdahale için giden itfaiye ekiplerinin aracına başka bir araç çarptı ve 2 kaza sonucunda 5 kişi yaralandı.

Pendik'te D-100 Karayolunun Tavşantepe mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bir otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, diğer otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

KAZA İÇİN GİDEN İTAFİYE ARACINA ÇARPTI

Bu sırada İbrahim Ç. yönetimindeki otomobil, kazaya müdahale için bekleyen itfaiye aracına çarptı. Ardından hafif ticari araç da kaza yapan araca çarptı. Ekipler otomobilde sıkışan yaralı 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOLLARDA CAN PAZARI

Dün akşam saatlerinde ise Antalya'da hafif ticari araç ve otomobil çarpışmış kaza sonucu yolda adeta can pazarı yaşanmıştı. 2 aracın birbirine girdiği kazada toplamda 7 kişi yaralanmıştı. Sakarya'da ise benzer bir kazada iki araç birbirine girdi ve kazada 9 kişi yaralandı.

İzmir’de de kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabilid ve kazada araçta bulunan 2 kişi öldü 3 kişi ise ağır yaralandı.

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