Türkiye Gazetesi

2011’de TLC ekranlarında yayımlanan Toddlers ve Tiaras adlı programla dikkatleri üzerine çeken Kailia Posey'nin hayatını kaybetti.

16 yaşındaki genç kızın intihar ettiği öğrenildi. Posey’in ailesi de bu haberi doğruladı.

Ailesi açıklamasında, “Önünde parlak bir geleceği olan başarılı bir genç olmasına rağmen, ne yazık ki yaşamına son vermek için aceleci bir karar verdi” ifadelerini kullandı.

ANNESİ ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Kailia’nın annesi Marcy Posey Gatterman, ölüm haberlerini sosyal medya paylaşımıyla doğruladı. Altına ise “Hiçbir şey söyleyemiyorum. Güzel bir kız bebek gitti. Lütfen Kailia'nın matemini tutarken bize mahremiyet verin. Bebeğim sonsuza kadar...” yazdı.

Polis ise Kailia Posey’in Pazartesi günü Washington eyalet parkında öldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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