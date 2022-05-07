Türkiye Gazetesi

Ekran macerasına iddialı başlayan, birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran ‘Adı Sevgi’ dizisi ile ilgili üzen bir karar alındı. Pazar akşamları seyirci ile buluşan dizinin yönetmeni değişmişti ve yaz boyunca ekranlara gelmesi planlanıyordu. Ancak beklenmedik bir kararla dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

YAPIM ŞİRKETİ KARARINI VERDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı. Yapım şirketi bu kararı dizinin senaristlerine iletti. Eğer reytingler düzelirse dizinin 13. bölüme kadar uzatılması gündemde.

Öte yandan dizide Ekrem Baykara rolünü üstlenen Fatih Al’ın kalp krizi geçirdiği, oyuncunun son sağlık durumunun iyi olduğu konuşuluyor.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede meydana getirdiği değişimi anlatır.

Türkiye’de beğenilmeyip final yapan ‘Yaşamayanlar ‘ yurt dışında reyting rekoru kırıyor Başrollerinde Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Kerem Bürsin gibi ünlü oyuncuların rol aldığı ‘Yaşamayanlar’ reytinglere yenik düşerek ekranlara veda etmişti. Kadrosu ve senaryosu çok güçlü olan dizi, yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Fişi çekilen Oğlum dizisinin final tarihi belli oldu Show TV'nin iddialı yapımı "Oğlum" için reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamamasının ardından final yapılması yönünde karar alındı. Bu gelişmenin ardından dizinin hangi bölümle son bulacağı da netlik kazandı.