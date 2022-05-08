Türkiye Gazetesi

Papatyam, En Son Babalar Duyar, Zor Baba, Seksenler adlı projelerde yer alan Erdem Baş, sevenlerini şaşırtacak bir karara imza attı.

“TÜRKİYE BİR OYUNCU KAYBETTİ, ABD BİR AKTÖR KAZANDI”

Yolculuk öncesi havaalanından videolu paylaşımlar yapan ünlü oyuncu “Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat, yeni bir macera beni bekliyor. Ailem geride kaldı kızım ve karım ama geçici bir süre için. Önce benim gitmem gerekiyor, kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da Temmuz'da yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. Nasıl gidiyorsun? diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sona ABD'de yaşayacağım” ifadelerini kullandı.

“TAMAMEN ŞAKA İÇİN”

Erdem Baş, gelen yorumlar üzerine şaka yaptığını belirterek Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Baş, paylaşımında “Ülkeyi terk ettiğim yok, Green card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için” dedi.

Oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu! İşte kızına ilk kavuştuğu an... 6 yıl önce Selvet Su Deniz ile nikah masasına oturan Erdem Baş, kızını kucağına aldı. Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, “Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Türkiye’yi terk etti mi? Açıklama geldi Yakın zaman önce Londra'ya taşındıkları söylenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç konuyla ilgili açıklama yaptı. Bir süredir ailesiyle birlikte İngiltere’nin başkenti Londra'da olan Ergenç, Londra'ya yerleşmediklerini belirterek, "Orada da bir evimiz var. Fırsat buldukça gidip geliyoruz. İstanbul'u terk etmedik" şeklinde konuştu.