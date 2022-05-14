Türkiye Gazetesi

Oktay Kaynarca’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ardından çekeceği yeni dizisi netleşti. TV100’ün haberine göre ünlü oyuncunun yapımcılığını da üstlendiği dizi eylül ayında ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

YAPIMCILIĞINI DA ÜSTLENDİ

Başarılı oyuncunun aynı zamanda ortağı olduğu “Güzel Adamlar” şirketinin yapımcılığını da üstleneceği dizinin çekimlerine haziran ayında başlanacak. Merakla beklenen dizinin adı ise “Ben Bu Cihana Sığmazam” olarak açıklandı. Dizi adını şair Nesimi’nin şiirinden alıyor.

‘CEZAYİR’ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Öte yandan Kaynarca’nın dizide sürprizi bol bir karaktere hayat vereceği de gelen bilgiler arasında. Kaynarca’nın üstleneceği karakterin adı ise “Cezayir.”

Kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başlayan diziyi Oktay Kaynarca hayranları merakla bekliyor.



Oktay Kaynarca EDHO'ya son noktayı koydu, hayranlarına yeni müjdeyi verdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, kendisine yöneltilen "EDHO yeniden başlayacak mı?" sorusuna verdiği net cevap ile dizinin hayranlarını üzerken, diğer yandan da yeni projesinin sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.

Oktay Kaynarca EDHO hakkında son noktayı koydu: Bitti Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca dizinin yayından kaldırılması hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynarca dizinin başka bir kanalla yola devam etmesi ile ilgili sorulan soruya "Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" dedi.