Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve tiyatrocu Reha Özcan, Burdur turnesinde rol arkadaşları ile birlikte çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Reha Özcan’ın 20 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan “Bir Garip Orhan Veli” oyunu sağlık durumundaki olumsuzluk sebebiyle haziran ayına ertelendi.

“KÖPEKLERİN SUÇU YOK”

Instagram’da 560 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, yaptığı canlı yayınla yaşadıklarını anlattı. Özcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir iptal için yapıyorum bu canlı yayını. İstanbul’daki oyunumuz ertelendi. Bir Garip Orhan Veli oyunu için Burdur turnesine çıktık. Burdur’da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradık. Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok.”

“CANIM HALA ÇOK YANIYOR”

Ünlü oyuncu suçun kendilerinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Hayvanların alanına biz girdik. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Hata yaparak kaçtık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı. Kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Şu an yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hala çok yanıyor.”

Reha Özcan'a takipçileri ve arkadaşlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

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