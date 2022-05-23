Türkiye Gazetesi

Erkan Petekkaya, Her Şeye Rağmen'in Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerine katıldı. Petekkaya bir kapkaççının saldırına uğradı. 300 metrelik bir kovalamacının ardından hırsızı yakalayan ünlü oyuncu hırsızı yakalayıp Fransız polisine teslim etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Erkan Petekkaya, gittiği restoranda bir süre oturduktan sonra oteline dönmek için taksi çağırmak istedi. Telefonda konuşurken yürümeye devam eden Petekkaya'nın yanına gelen bir kapkaççı telefonu alıp kaçtı. Kalabalığın içinde büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, hırsızı kovalamaya başladı. Birkaç dakika sonra oyuncu hırsızı yakaladı.

100 EURO VERİP TELEFONUNU İSTEDİ, VERMEYİNCE YUMRUK ATTI

Hırsızı Fransız polisine teslim eden Petekkaya, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: O kadar kalabalık bir alandı ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm" dedi.

POLİSLER İNANMAYINCA GALERİDEKİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

100 euro vermesine rağmen telefonunu alamayan Petekkaya, parasını geri aldı. Olayın devamını şöyle anlattı:

“Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 euro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 euro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 euro buldular. Paraları da iade ettiler.”

Erkan Petekkaya'dan son sağlık durumu hakkında açıklama Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan 'Sana Söz' adlı dizide rol alan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan oyuncu, yaşadığı sağlık sorunu ve son durumu hakkında bilgi verdi.

Fenomen dizide Erkan Petekkaya sürprizi TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda’ya bu hafta başarılı bir isim daha konuk oluyor.