Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan’da verdiği bir konserde “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken bu sözlerin ardından şarkıcı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Gülşen, akşam saatlerinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Şarkıcı Gülşen’i bugün cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu’nun şarkıcının kişisel eşyalarını getirmek için cezaevine ziyarette bulunduğu öğrenildi.

Gülşen: Çocuğum var, tutuksuz yargılayın Konserinde İmam Hatiplilere yönelik hakaretinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, 'Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var' deyip tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Şarkıcı Gülşen tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı Son dakika... Şarkıcı Gülşen tutuklandı. Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gülşen'in ilk ifadesi de ortaya çıktı, işte son dakika gelişmesinin detayları...

Skandal sözler sonrası Gülşen'den ilk açıklama! Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı ifadesinin ardından tutuklandı. Gülşen tutuklanma kararı öncesi instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla özür dilerdi, işte ilk açıklaması...