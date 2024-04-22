ABD'de ölü bulunan Yağmur Taktaş Adana'da defnedildi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD'de kaldığı evde ölü bulunmuştu. Taktaş'ın cenazesi memleketi Adana'da dün toprağa verildi. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu.

Katıldığı İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran 28 yaşındaki Yağmur Taktaş isimli sosyal medya fenomeni geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu.

Taktaş’ın cenazesi geçtiğimiz hava yoluyla getirildiği Adana'da dün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş'ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

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DAHA ÖNCE DE DARBEDİLMİŞTİ

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia ediliyor.