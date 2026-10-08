Şarkıcı Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı sitenin 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Taş’ın yıllar önce bir televizyon programında kızıyla ilgili söylediği "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" sözleri yeniden gündeme geldi.

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"Kırmızılım", "Ham Çökelek", "Pembeli", "Zennube" gibi şarkılarıyla bilinen şarkıcı Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın ölüm haberiyle yıkıldı.

Mersin’de yaşanan olayda, Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş bir sitenin 14. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümünün ardından olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Acı haberle yıkıldı! Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti, yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Acı haberin duyulmasının ardından Atilla Taş’ın geçmişte konuk olduğu bir televizyon programında kızıyla ilgili anlattıkları yeniden gündeme geldi.

Acı haberle yıkıldı! Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti, yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu

Taş, söz konusu programda henüz 18 yaşındayken baba olduğunu anlatmış, genç yaşta üstlendiği babalık sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"BEN ÇOK İYİ BİR BABA OLAMADIM"

Şarkıcı, yıllar önce yaptığı açıklamada kendi babalığını eleştirirken kızının kendisi için önemini de dile getirmişti.

Acı haberle yıkıldı! Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti, yıllar önceki sözleri yeniden gündem oldu

Taş, programda, "Allah'a şükür çok iyi bir kızım var. Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"ATİLLA KONUŞAMADI"

Atilla Taş'ın arkadaşı Ozan Orhon da, şarkıcıyı aradığını söyleyip "Atilla'yı aradım konuşamıyor. Nasıl konuşsun bir baba. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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