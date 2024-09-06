Acun Ilıcalı düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı! Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle

Geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı’nda Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı’dan ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğraflarına peş peşe yer veren Ilıcalı, altına bir de teşekkür notu düştü. Öte yandan fotoğrafları eski eş Şeyma Subaşı'nın beğenmesi de dikkat çekti.

“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı

“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı

Muhabirlikten medya patronluğuna ulaşan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi. Altunkaya nikahtan sonra Instagram’da ilk iş olarak soyadını değiştirirken, Ilıcalı’dan da bir sosyal medya hamlesi geldi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

‘Yılın düğünü’ olarak adlandırılan organizasyon geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti. Düğüne sanat ve spor dünyasından birçok ismim katıldı. Nikah törenine Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın sürat motoru ile geldiği görüldü. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” dedi.

ACUN ILICALI: HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL

4. evliliğini yapan Acun Ilıcalı, düğünden sonra ilk paylaşımı yaptı. Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen karelerine yer verdi. Fotoğrafın altına ise “Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız” notunu düştü.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Fotoğrafın altına ünlülerden yorum gecikmedi. Furkan Dede, Aslı Hünel, Nilgün Belgün, Hakan Hatipoğlu, Burcu Kara, Hadise gibi isimler tebrik mesajları paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI DA BEĞENDİ

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir hamle geldi. Subaşı'nın kareleri yüklendikten kısa süre sonra beğenmesi dikkat çekti.