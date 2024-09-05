Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti

Dün akşam Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya, düğünden sonra ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi. Altunkaya soyadını kaldırarak ‘Ilıcalı’ yaptı.

30 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, 55 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı ile dün akşam nikah masasına oturdu.

Çift, Esma Sultan Yalısı’nda hem sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin hem de yakın dostlarının katıldığı görkemli bir düğün yaptı.

İkili, misafirlerine davetiyede “Sosyal medya olmasın” uyarısı yapsa da çok geçmeden düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Nikah törenine Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ise sürat motoru ile geldiği görüldü. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

KENDİ SOYADINI HEMEN SİLDİ

Taze gelin Ayça Çağla Altunkaya, nikahın ardından ilk iş sosyal medya hesaplarını güncelledi. Altunkaya, kendi soyadını kaldırarak Ilıcalı’yı ekledi.

ACUN ILICALI KAYINPEDERİ MURAT ALTUNKAYA İLE AYNI KAREDE

Öte yandan Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Ayça Çağla Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Karede Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, baba Murat Altunkaya (en sağda) ve amcaları Murtaza ve Mehmet Altunkaya yer aldı.

Acun Ilıcalı’nın kayınpederini görenler, “Ne kadar genç” yorumu yapmadan edemedi.