Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya, düğünden sonra ilk iş sosyal medyada soyadını değiştirdi. Altunkaya soyadını kaldırarak ‘Ilıcalı’ yaptı.

30 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, 55 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı ile dün akşam nikah masasına oturdu. 

Çift, Esma Sultan Yalısı’nda hem sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin hem de yakın dostlarının katıldığı görkemli bir düğün yaptı. 

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti - 1. Resim

İkili, misafirlerine davetiyede “Sosyal medya olmasın” uyarısı yapsa da çok geçmeden düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. 

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti - 2. Resim

Nikah törenine Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ise sürat motoru ile geldiği görüldü. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti - 3. Resim

KENDİ SOYADINI HEMEN SİLDİ

Taze gelin Ayça Çağla Altunkaya, nikahın ardından ilk iş sosyal medya hesaplarını güncelledi. Altunkaya, kendi soyadını kaldırarak Ilıcalı’yı ekledi. 

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti - 4. Resim

ACUN ILICALI KAYINPEDERİ MURAT ALTUNKAYA İLE AYNI KAREDE

Öte yandan Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Ayça Çağla Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Karede Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, baba Murat Altunkaya (en sağda) ve amcaları Murtaza ve Mehmet Altunkaya yer aldı. 

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Atunkaya’nın ilk hamlesi dikkat çekti - 5. Resim

Acun Ilıcalı’nın kayınpederini görenler, “Ne kadar genç” yorumu yapmadan edemedi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
14 yaşındaki cirit sporcusu Yağmur trafik kazasında öldü! Ailesi kahroldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol evlendi! Gelinliği beğenilmedi - MagazinÜnlü şarkıcı evlendi! Gelinliği beğenilmediHalit Ergenç iddialı dizi için anlaştı! - MagazinHalit Ergenç iddialı dizi için anlaştı!Nikah sonrası aile fotoğrafı: Acun Ilıcalı kayınpederi ile aynı karede! Görenler yorum yapmadan edemedi - MagazinAile fotoğrafı: Acun Ilıcalı kayınpederi ile aynı karede!Yılmaz Erdoğan imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı - MagazinYılmaz Erdoğan imaj değiştirdi! Yeni hali şaşırttıPolat çiftinin davasında ikinci gün! Dilan Polat eşine el salladı - MagazinDuruşmada dikkat çeken anlar!Acun Ilıcalı’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aradı! Yokluğunun sebebini sosyal medyadan açıkladı - MagazinGözler onu aradı! Düğüne neden katılmadığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...