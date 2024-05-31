Ahmet Uğurlu’ya veda! Kardeşi tabutun başından bir an bile ayrılmadı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu vefat etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu vefat etti

Hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu, bugün düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yoğun katılımın olduğu törende gözyaşları sel olurken, kardeşi Mustafa Uğurlu ayakta durmakta güçlük çekti.

İstanbul’da geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 72 yaşındaki oyuncu Ahmet Uğurlu için Üsküdar Şakirin Cami’nde cenaze töreni düzenlendi.

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AHMET UĞURLU’NUN CENAZESİNE YOĞUN KATILIM

Ahmet Uğurlu’nun kardeşi Mustafa Uğurlu, oğlu Orhan Uğurlu ve eski eşi Necef Uğurlu cenazede taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, yönetmen Derviş Zaim, tiyatrocu Yasemin Yalçın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncular Melih Çardak, Sumru Yavrucuk, Halil Ergün ile ailesi ve yakınları katıldı.

EŞİ NECEF UĞURLU’DAN DUYGUSAL SÖZLER: İNCİNSE DE İNCİTMEZDİ

Eski eşi Necef Uğurlu, “40 yıllık bir evlilik için bizimkisi fena halde bir tutku, çok fena bir tutkuydu. Konservatuar ve meslektaşları baş tacıydı. Çok dikkat eder incinse de incitmezdi. Bütün dünya onu kucakladı ama o Türkiye’den vazgeçmedi” diye konuştu.

TAMER KARADAĞLI: BİR USTAMIZ DAHA GİTTİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise, “Çok üzgünüz, Ahmet Uğurlu Türk tiyatrosunun, sinemasının çok önemli oyuncularından biriydi. Çok özel bir insandı. Bir ustamız daha gitti, çok üzgünüz” dedi.

KARDEŞİ MUSTAFA UĞURLU TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Cenazede Mustafa Uğurlu tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, ayakta güçlük çektiği de görüldü.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Uğurlu’nun cenazesi dualar eşliğinde Anadoluhisarı Mezarlığı’na defnedildi.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

2 Ağustos 1952 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda, tiyatro, film, dizide rol alan ve Tabutta Röveşata filmindeki rolüyle 1996 ve 1997 yılında en iyi erkek oyuncu seçilen usta oyuncu, Eşref Saati, Behzat Ç., Yol Ayrımı adlı yapımlarda rol aldı.