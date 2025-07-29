Aile krizi büyüyor! Özcan Deniz’den ağabeyi Ercan Deniz’e zehir zemberek sözler: Hakkımız haram olsun

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, “Hakkımı helal ettim” diyen ağabeyi Ercan Deniz’e çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ağabeyinin fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, “Hakkımız sana haram olsun” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir aile içi sorunlarla konuşulan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz’e sosyal medya üzerinden sert bir gönderme yaptı.

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Deniz, önce isim belirtmeden yaptığı gizli göndermelerin ardından, ağabeyinin bir fotoğrafını paylaşarak zehir zemberek sözler sarf etti. Ercan Deniz’in “Hakkımı helal ettim” sözlerine gönderme yapan Özcan Deniz, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

“Ah canım kardeşim (ağabeyim demeliydim)! Sen bana hakkını helal etmişsin. Oysa nankörlük yaptığın kişi benim; hakkını çalıp harcadığın ise oğlum. Aramızı bozmak istediğiniz, darp edip iftiralar attığınız kişi de eşim. Ve 35 yıl boyunca seni besleyen sektöre attığın iftiraları da unutmadık. Bu yüzden binlerce kişi tek bir ağızdan ‘hakkımız sana haram olsun’ diyor.”

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 22 yıldır menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile sahne organizasyonları ve şirket yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası, kendi ekibiyle çalışma kararı almıştı. Bu karar, iki kardeşin arasının açılmasına neden olmuş, devamında ise açılan tapu davalarıyla hukuk yoluna başvurulmuştu. Zaman zaman karşılıklı açıklamalarda bulunan Deniz kardeşler, birbirleri hakkında tedbir ve koruma kararı aldıracak kadar ileri gitmişti.

BAĞLARINI KOPARDI

Ayrıca, eşi Samar Dadgar’la yaptığı evliliğe yönelik eleştirileri nedeniyle ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile bağlarını tamamen kopardığını da duyurmuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce annesi ve ağabeyinin yaptığı açıklamaların ardından kalp spazmı geçirmişti.