Alan yarışmasında büyük ödül! Kazandığı para dudak uçuklattı

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı ATV'de yayınlanan Alan yarışmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Düelloda tek bir soruya cevap veren bir yarışmacı 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Kazandığına inanmakta güçlük çeken yarışmacının şaşkın ve mutlu anları kameralara yansıdı.

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

Hakan Ural "Yıllardır hep aynı terane" diyerek isyan etti

Yeni nesil bilgi yarışması olan Alan, Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor. Sezonun iddialı yarışmalarından olan Alan, ilk büyük ödülünü verdi.

Yarışmaya katılan genç isim Begüm Rabia Kurtay, rakibi Bartu'yu yenerek 1 Milyon TL’nin sahibi oldu. Özel Günler–Haftalar kategorisinde mücadele etti. Günleri bilemeyen Bartu peş peşe yanlış cevaplar verirken 45 saniyelik düello boyunca sadece bir cevap veren Begüm şampiyon oldu.

Düello sonunda Bartu'ya bilemediği günleri peş peşe söyleyen Kaynarca "Begüm'ün hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece 'Bildiğim 1 milyon geliyor' dedi ve gerçekten geldi" dedi.

"MİLYONER OLARAK ÇIKACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Rabia Kurtay konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Hayatının en zor dönemlerinden birinde yarışmaya katıldığını söyleyen yarışmacı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Mesela ben, hayatımın tepetaklak olmuşken katıldığım yarışmadan milyoner olarak çıkacağımı bilmiyordum. “