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Alişan en büyük hayalini paylaştı! Eşi Buse Varol'dan veto yedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alişan en büyük hayalini paylaştı! Eşi Buse Varol&#039;dan veto yedi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkücü Alişan, en büyük hayalini ilk kez açıkladı. Bu konuda eşi ve 2 çocuğunun annesi Buse Varol'u ikna etmeyi başaramayan Alişan, "Bir türlü gerçekleştiremedim" diyerek, yaşadığı üzüntüyü de kamuoyuyla paylaştı.

'Dostlar Mahallesi' (2017) dizisinin setinde tanışan Alişan ile oyuncu Buse Varol (35), 2018 yılında evlenmişti. 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021'de kızları Eliz'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Müzik kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çeken 48 yaşındaki türkücü, bu kez yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

Alişan en büyük hayalini paylaştı! Eşi Buse Varol'dan veto yedi - 1. Resim

"BUSE BÖYLE ŞEYLERİ HİÇ SEVMİYOR"

Muhabir Online'da yer alan habere göre; iki çocuk babası Alişan, "En büyük hayallerimden biri karavanla bir tatile çıkmak ama eşimi bir türlü ikna edemedim. Böyle şeyler hiç sevmiyor" ifadelerini kullandı.

Alişan en büyük hayalini paylaştı! Eşi Buse Varol'dan veto yedi - 2. Resim

"BİR TÜRLÜ GERÇEKLEŞTİREMEDİM"

"Eşimi ikna edemedim" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığından bahseden ünlü şarkıcı, "Bir ikna edebilirsem... En büyük hayalim ama bir türlü gerçekleştiremedim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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