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Alişan’dan gövde gösterisi! “6 bin kişilik ordum arkamda…” dedi, gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alişan, Hindi, Video, Mizah, Espri, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alişan’dan sosyal medyada gündem olan eğlenceli bir paylaşım geldi. Hindi çiftliğinden çektiği videoya “6 bin kişilik ordum var, ayağınızı denk alın!” notunu düşen ünlü şarkıcı, takipçilerini hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.

Ünlü şarkıcı Alişan kişisel Instagram hesabında paylaştığı hindi çiftliği videosuna “Ayağınızı denk alın, 6 bin kişilik ordum var” diye yazdı. Hindilerle birlikte yaptığı bu esprili paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

MİZAHİ PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Videoda yüzlerce hindinin arasında yer alan isim, esprili bir dille, “Evet arkadaşlar, arkamda tam 6 bin hindi var. Bundan sonra onlarla gezeceğim, herkes ayağını denk alsın” dedi. Ünlü şarkıcının bu mizahi paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Alişan’dan gövde gösterisi! “6 bin kişilik ordum arkamda…” dedi, gündem oldu - 1. Resim

YORUMLAR GELDİ

Paylaşımı görenler “Valla güldüm” , “Çok eğlenceli olmuş” , “Çok korktuk ya…” şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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