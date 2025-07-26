Alişan’dan gövde gösterisi! “6 bin kişilik ordum arkamda…” dedi, gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 15:28 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 15:36 - Güncelleme:

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Alişan’dan sosyal medyada gündem olan eğlenceli bir paylaşım geldi. Hindi çiftliğinden çektiği videoya “6 bin kişilik ordum var, ayağınızı denk alın!” notunu düşen ünlü şarkıcı, takipçilerini hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.

Ünlü şarkıcı Alişan kişisel Instagram hesabında paylaştığı hindi çiftliği videosuna “Ayağınızı denk alın, 6 bin kişilik ordum var” diye yazdı. Hindilerle birlikte yaptığı bu esprili paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. MİZAHİ PAYLAŞIMI VİRAL OLDU Videoda yüzlerce hindinin arasında yer alan isim, esprili bir dille, “Evet arkadaşlar, arkamda tam 6 bin hindi var. Bundan sonra onlarla gezeceğim, herkes ayağını denk alsın” dedi. Ünlü şarkıcının bu mizahi paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı. YORUMLAR GELDİ Paylaşımı görenler “Valla güldüm” , “Çok eğlenceli olmuş” , “Çok korktuk ya…” şeklinde yorumlarda bulundu. İlgili Haber 50 milyon dolar iddialarına cevap! Serdar Ortaç kumarda kaybettiği gerçek rakamı açıkladı Arka Sokaklar’a sürpriz geri dönüş! Eski oyuncu geliyor, izleyici havaya uçtu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk