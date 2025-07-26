Alişan’dan gövde gösterisi! “6 bin kişilik ordum arkamda…” dedi, gündem oldu
Alişan’dan sosyal medyada gündem olan eğlenceli bir paylaşım geldi. Hindi çiftliğinden çektiği videoya “6 bin kişilik ordum var, ayağınızı denk alın!” notunu düşen ünlü şarkıcı, takipçilerini hem şaşırttı hem de kahkahaya boğdu.
Ünlü şarkıcı Alişan kişisel Instagram hesabında paylaştığı hindi çiftliği videosuna “Ayağınızı denk alın, 6 bin kişilik ordum var” diye yazdı. Hindilerle birlikte yaptığı bu esprili paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
MİZAHİ PAYLAŞIMI VİRAL OLDU
Videoda yüzlerce hindinin arasında yer alan isim, esprili bir dille, “Evet arkadaşlar, arkamda tam 6 bin hindi var. Bundan sonra onlarla gezeceğim, herkes ayağını denk alsın” dedi. Ünlü şarkıcının bu mizahi paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.
YORUMLAR GELDİ
Paylaşımı görenler “Valla güldüm” , “Çok eğlenceli olmuş” , “Çok korktuk ya…” şeklinde yorumlarda bulundu.