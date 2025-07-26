50 milyon dolar iddialarına cevap! Serdar Ortaç kumarda kaybettiği gerçek rakamı açıkladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir YouTube kanalında “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusunu cevapladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Ortaç kumarın kendisini mahvettiğini söyledi. Paranın mutluluk getirdiğini ama sağlık vermediğini söyleyen sanatçı “Sahte mutluluk getirir para. Sadece sağlığı satın alamaz. Bir liram olmasın ama ayağım geri gelsin isterim. Paramın hepsi gitsin” açıklamasıyla sevenlerini üzdü.

Sevilen şarkılarıyla bilinen pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, Orkun Işıtmak’ın YouTube’daki “Pembe Yalanlar” programına konuk oldu ve yalan makinesine bağlandı. Ortaç, program sırasında yöneltilen “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

SERDAR ORTAÇ’TAN KUMAR İTİRAFI: KAYBI NE KADAR?

Orkun Işıtmak, “Kumarda toplamda 50 milyon dolara yakın para kaybettiğin söyleniyor. Bu doğru mu?” diye sordu. Bunun üzerine Ortaç, “Rakamı bulamam. O yüzden soru şöyle sorulmalı: Kumarda çok para kaybettin mi?” dedi.

Işıtmak ise soruyu “Kumarda hayatında kazandığın tüm parayı kaybettin mi?” şeklinde düzeltti.

Tüm içtenliğiyle cevap veren Ortaç, “Evet, kaybettim. İğrenç bir şeydir kumar. Üstüne söylenecek bir şey yok artık. Kumar aileni bitirir, paranı bitirir, evliliğini bitirir, sağlığını bitirir. Bitirmediği hiçbir şey yok. 3 lira kazanacaksın diye 300 liran gider. En zarar alışkanlık. İçki ve sigaradan daha kötü. Sigara en azından yavaş yavaş öldürür, kumar bir gecede öldürür. İntihar edersin, dengen şaşar. Arkadaşların terk eder. Para aramaya çalışırsın, önüne gelenden borç alırsın, bir bakarsın sabaha karşı birini arayıp borç istemişsin. Seni küçültür, seviyeni düşürür, kaliteni bitirir” itirafında bulundu.

BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN TELİF HAKLARINI DEVRETMİŞ

Ortaç, “Kumar borçlarını kapatmak için tüm telif haklarını sattın mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Ona satmak denmiyor. Onun yerine başka birine veriyorsun, senin yerine başkası topluyor. Çünkü ben onları toplamakla uğraşamıyorum. Her asansörde, kafede bir şarkım çalıyor. Onlar not alamazsın. Bir ekibe kiraya veriyorsun, sen de onun yerine para alıyorsun, süresi bitecek. Sonra ben ölünce çocuk da yok. Teliflerimi bağışlayacağım. Birkaç kurum yesin, çalışanlara dağıtırım. Babam kadar yaşayayım. 69 yeter.”

“PARAMIN HEPSİ GİTSİN ELİM AYAĞIM GERİ GELSİN”

Işıtmak’ın “Sence para mutluluk getirir mi?” diye sorduğu ve yıllardır MS hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Ortaç, “Kesinlikle. Para mutluluk getirir ama sağlığı satın alamaz. Sahte mutluluk getirir para, yanına eşini verir. Sana çocuk yaptırır, aile kurdurur. Sadece sağlığı satın alamaz. Bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim. Paramın hepsi gitsin” itirafıyla yürek burktu.